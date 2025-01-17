«Дома надо отдыхать, а не читать рабочие чаты»: псковский терапевт рассказала о вреде ненормированного труда

14:19, 17 января 2025, ПАИ

Ненормированный рабочий день ведёт к нарушению биоритмов, отрицательно сказывается на состоянии здоровья, на иммунитете, а ресурсы организма истощаются быстрее, сообщила главный внештатный специалист по терапии комитета по здравоохранению Псковской области Екатерина Астафьева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 января.

«Нельзя, приходя с работы, снова работать. Дома надо отдыхать, а не читать рабочие чаты. Важно соблюдать режим сна, ведь ночью организм должен отдыхать», – отметила Екатерина Астафьева.

Специалист рассказала, что спать нужно не менее восьми часов. «Но это усреднённая цифра. Кому-то достаточно шести часов, а кому-то нужно 10», – уточнила медик.

Главный врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова рекомендовала засыпать не под аудиокниги, телевизор или музыку, а в тишине, иначе это может привести к проблемам со сном, он будет неполноценный и неглубокий, а утром человек проснётся в разбитом состоянии.