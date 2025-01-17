Псковский медик: Питаться нужно по схеме завтрак – обед – ужин с двумя перекусами

14:47, 17 января 2025, ПАИ

Питаться необходимо по схеме: завтрак – обед – ужин с парой перекусов между ними, рассказала главный внештатный специалист по терапии комитета по здравоохранению Псковской области Екатерина Астафьева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 января.

«Если в течение дня не есть или есть беспорядочно, а вечером набрасываться на еду, даже полезную, то всё это отправится в бока, потому что организм будет думать, что вы голодаете и нужно делать запасы. Важно следить не только за тем, что вы едите, но и за режимом приёма пищи», – рекомендовала специалист.

По её словам, углеводы лучше употреблять до полудня и помнить, что к ним относятся не только конфеты, но и некоторые крупы и овощи.

В этом году в поликлиниках Псковской области собираются запустить школы правильного питания, добавила главный врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова. «Надо помнить, что правильное питание – не про ограничения и не про голод, а про разнообразие», – подчеркнула эксперт, посоветовав пользоваться меню с сайта Минздрава.