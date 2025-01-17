Нельзя 30 лет и три года лежать на печи, а потом ставить рекорды в спортзале – медик из Пскова

15:40, 17 января 2025, ПАИ

Физические нагрузки должны быть соразмерны состоянию организма, напомнила главный внештатный специалист по терапии комитета по здравоохранению Псковской области Екатерина Астафьева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 января.

«Нельзя 30 лет и три года лежать на печи, а потом ставить рекорды. Начинать надо постепенно с медленным нарастанием интенсивности», – рекомендовала Екатерина Астафьева.

Медик также посоветовала больше гулять, игнорировать лифты и не пренебрегать диспансеризацией. «Особенно хорошо гулять перед сном и лучше без телефона», – добавила главный врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова.