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Общество

Нельзя 30 лет и три года лежать на печи, а потом ставить рекорды в спортзале – медик из Пскова

Физические нагрузки должны быть соразмерны состоянию организма, напомнила главный внештатный специалист по терапии комитета по здравоохранению Псковской области Екатерина Астафьева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 января.

Екатерина Астафьева. Фото: ПАИ

«Нельзя 30 лет и три года лежать на печи, а потом ставить рекорды. Начинать надо постепенно с медленным нарастанием интенсивности», – рекомендовала Екатерина Астафьева.

Медик также посоветовала больше гулять, игнорировать лифты и не пренебрегать диспансеризацией. «Особенно хорошо гулять перед сном и лучше без телефона», – добавила главный врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова.

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