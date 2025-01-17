По итогам диспансеризации только 15% жителей Псковской области оказались полностью здоровы

16:22, 17 января 2025, ПАИ

По итогам диспансеризации только 15% псковичей оказались полностью здоровы, рассказала главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

В Псковской области в разные годы диспансеризацию прошли немногим больше 150 тысяч человек, и только у 43 тысяч из них не оказалось заболеваний или факторов риска, которые могут привести к их развитию. Первую группу здоровья по итогам диспансеризации имеют только 23 тысячи человек из 150 тысяч.

«У 2700 человек нашли рак, у 10 тысяч – диабет, у 86 тысяч – болезни сердечно-сосудистой системы, у 55 тысяч – гипертонию, у 6500 – болезни органов дыхания», – перечислила Мария Отраднова.

Медик особенно рекомендовала пройти обследования людям из групп риска, в которые входят, например, курильщики и люди, чьи родственники имели проблемы с сердечно-сосудистой системой, онкологией и диабетом.