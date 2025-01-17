«Это база»: псковский медик перечислила показатели организма, за которыми стоит следить

17:00, 17 января 2025, ПАИ

Главный внештатный специалист по терапии комитета по здравоохранению Псковской области Екатерина Астафьева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове перечислила показатели организма, за которыми необходимо следить.

«Основные показатели здоровья, которые должен знать каждый, – давление, сахар в крови, уровень холестерина, для женщин – осмотр у гинеколога, для мужчин – осмотр у уролога. Это база. Всё это можно узнать во время диспансеризации. Работодатель обязан отпустить своего сотрудника на целый день, чтобы он смог пройти осмотр. Свои права надо знать», – отметила Екатерина Астафьева.

Она также добавила, что работодатели могут позаботиться о сотрудниках и попросить медиков приехать на предприятие для коллективной диспансеризации.