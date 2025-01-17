В Великих Луках проходят праздничные мероприятия в честь 82-й годовщины освобождения города

15:40, 17 января 2025, ПАИ

В Великих Луках проходят праздничные мероприятия в честь 82-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили ПАИ в городской администрации.



Фото: администрация Великих Лук



Фото: администрация Великих Лук



Фото: администрация Великих Лук



Фото: администрация Великих Лук



Фото: администрация Великих Лук



Фото: администрация Великих Лук



Фото: администрация Великих Лук



Фото: администрация Великих Лук



Фото: администрация Великих Лук



Фото: администрация Великих Лук



Фото: администрация Великих Лук





















Утром представители власти и горожане возложили цветы к памятным местам в Великих Луках, в том числе к стеле «Великие Луки – город воинской славы».

Праздничные мероприятия продолжились митингом у Вечного огня.

Напомним, что наступательная операция по освобождению Великих Лук началась 24 ноября 1942 года и продолжалась почти два месяца. К 1 января 1943 года почти весь город оказался под контролем Красной армии, однако остатки семитысячного гарнизона противника были полностью ликвидированы только 17 января.