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Всероссийская гонка «Лыжня России» пройдёт в Псковской области 8 февраля

Всероссийская гонка «Лыжня России» пройдёт на базе спортивно-оздоровительного центра «Юность» Островского района 8 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Всероссийская гонка «Лыжня России» пройдёт в Псковской области. Изображение: организаторы

Соревнования приурочены к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Участники преодолеют одну из четырёх дистанций: 2025 метров для детей, благотворительный забег, пять километров для юношей и девушек, а также десять километров для мужчин и женщин. Призёров в каждой категории наградят медалями и грамотами, а победители дополнительно получат кубок.

В соревнованиях смогут принять участие все желающие от шести до 75 лет. Регистрацию на соревнования можно будет пройти в онлайн-формате через портал «Госуслуги», традиционно в Острове с 3 по 7 февраля, а также непосредственно в день соревнований в центре «Юность» с 8:30 по 11:00.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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