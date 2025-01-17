О сборе заявок для участия в конкурсе «Письмо солдату. Гордимся Победой!» объявила детский омбудсмен в Псковской области

18:23, 17 января 2025, ПАИ

В год 80-летия Великой Победы региональный омбудсмен по правам ребёнка Наталия Соколова и детсовет в Псковской области объявили о проведении областного конкурса «Письмо солдату. Гордимся Победой!». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Конкурс посвятят Дню защитника Отечества. Мероприятие проводится с целью гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения и сохранения исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне, событиях и героях военной истории современной России.

Принять участие в конкурсе могут дети в возрасте от 7 до 17 лет. Конкурс проводится в следующих номинациях: «Письмо солдату» (стихотворение, проза, эссе), «Подвиг солдата» (рисунок), «Интервью, творческий номер» (видеоролик).

Участники конкурса должны отправить свои работы на электронный адрес detsovet60@mail.ru. Перед отправкой необходимо заполнить заявку и форму согласия родителя (законного представителя) на обработку персональных данных ребёнка.

Приём заявок на участие в конкурсе завершается 15 февраля 2025 года.

Победители конкурса будут награждены дипломами и памятными подарками на торжественном мероприятии. Письма победителей будут отправлены военнослужащим действующей армии Вооружённых сил Российской Федерации и ветеранам боевых действий.

Конкурс проводится при поддержке комитета по образованию Псковской области и организации «Защитники Отечества. Псковская область».