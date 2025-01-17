Как интересно провести зимние выходные в Пскове

20:31, 17 января 2025, ПАИ

Как интересно и с пользой провести январские выходные в Пскове – свои рекомендации опубликовал в телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.

«Эти выходные обещают быть насыщенными и интересными! Традиционно подготовил для вас подборку мероприятий, из которой каждый сможет выбрать что-то для себя», – говорится в сообщении.

Посмотреть премьеру интерактивного спектакля-сказки приглашают псковичей и гостей города во Дворе Постникова (Олега Кошевого, 2). Мероприятие пройдёт 18 января. Начало в 16:00.

Все желающие смогут по традиции окунуться в купель. Крещенские купания пройдут на городском пляже Пскова 18 января с 22:00 до 2:00 и 19 января с 10:00 до 17:00.

Семейный бал-маскарад пройдёт на площадке библиотеки имени В. Я. Каверина (Октябрьский проспект, 7а). Мероприятие состоится 19 января. Начало в 15:00.

Погрузиться в атмосферу рождественской ночи можно в Доме офицеров (Комдива Кирсанова, 5). Мероприятие состоится 18 января. Начало в 17:00

Кинопоказ короткометражных фильмов пройдёт на площадке Псковской областной библиотеки имени Курбатова (Профсоюзная, 2). Мероприятие состоится 19 января. Начало в 15:00.