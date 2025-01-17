Посвящённое 82-й годовщине освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков мероприятие прошло в городском краеведческом музее

21:48, 17 января 2025, ПАИ

В краеведческом музее Великих Лук состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 82-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В нём приняли участие представители власти, федеральных ведомств, сферы культуры и школьники. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.

Презентацию краеведческой выставки и тематический рассказ представили учащимся школ. Директор краеведческого музея Наталия Каменская отметила, что выставка «Великие Луки. Освобождение» посвящена героям, воинам, чьи подвиги запомнились великолучанам. Долг каждого гражданина – помнить о защитниках Отечества и гордиться Великой Победой, подчеркнула она.

Заместитель главы города Сергей Агарёв поздравил участников мероприятия с Днем освобождения Великих Лук, напомнив о жестоких боях в годы Великой Отечественной войны и вкладе города в Великую Победу.

Видеопрезентация «Город гордится своими героями» рассказала об истории Великолукской наступательной операции. Школьники прочитали стихотворения о битве за Великие Луки, а поэт Светлана Размыслович представила своё произведение. Музыкальные номера в исполнении Татьяны Ямбердовой и образцового коллектива театра детской песни «Летний дождь» дополнили программу.

Мероприятие завершилось возложением цветов к Вечному огню в память об освобождении Великих Лук от фашистов.