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Общество

82 года назад Красная армия прорвала блокаду Ленинграда

82 года назад, 18 января 1943 года, солдаты Красной армии в ходе наступательной операции «Искра» прорвали многомесячную блокаду Ленинграда и пробили коридор, соединивший город с остальной страной.

«После прорыва к Ленинграду вёл коридор, который контролировала Красная армия. Что это означало для горожан, трудно передать словами. Во фразе «прорыв блокады» была заключена сама надежда на жизнь! Но до полного снятия блокады оставался ещё почти год. Город, стойко перенося все тяготы, продолжал сопротивляться фашистам», – отмечают в официальном Telegram-канале, который посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Полностью блокада Ленинграда была снята 27 января 1944 года. Всего она продолжалась 872 дня.

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