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Общество

Более 16,5 тысячи человек проголосовало в первом туре премии «Народное признание»

Более 16,5 тысячи человек проголосовало в первом туре Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024». Голосование было завершено вчера в 23:00.

Фото: ПАИ

Ко второму туру будут допущены тройки лидеров в каждой из номинаций. Голосование в нём стартует 20 января.

Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.

Победителей назовут в десяти номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие».

Второй этап голосования за номинантов пройдёт с 20 января по 21 февраля. Церемония вручения состоится 26 февраля в Псковской областной филармонии.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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