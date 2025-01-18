Более 16,5 тысячи человек проголосовало в первом туре премии «Народное признание»

15:24, 18 января 2025, ПАИ

Более 16,5 тысячи человек проголосовало в первом туре Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024». Голосование было завершено вчера в 23:00.

Ко второму туру будут допущены тройки лидеров в каждой из номинаций. Голосование в нём стартует 20 января.