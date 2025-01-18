Выставка магистра живописи Владимира Новаковца открылась в Псковской области
Выставка работ магистра живописи Владимира Новаковца открылась в Печорском районном центре культуры. Об этом пишет газета «Печорская правда».
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Фото: Печорский центр культуры
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Фото: Печорский центр культуры
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Фото: Печорский центр культуры
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Фото: Печорский центр культуры
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Фото: Печорский центр культуры
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Фото: Печорский центр культуры
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Фото: Печорский центр культуры
На выставке помимо работ Владимира Новаковца представлены картины его учеников из художественной студии «Аполлония». В церемонии открытия принял участие председатель Союза художников Пскова Виктор Лысюк. Он вручил грамоты ученикам студии.
Выставка будет работать до 10 февраля. «Автор картин обладает особым чутьём и видением материала. Его работы – символ любви к родному краю», – отметили в газете.
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