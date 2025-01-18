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Общество

«Бабушка доброй воли» из Псковской области вяжет носки для бойцов СВО

Римма Веснеболоцкая из Новоржевского муниципального округа вяжет носки для бойцов специальной военной операции. На днях она вновь передала для участников СВО несколько пар вязаных носков, пишет газета «Земля Новоржевская».

Фото: администрация Новоржевского муниципального округа

В округе Римму Веснеболоцкую называют «бабушкой доброй воли» за её активную волонтёрскую деятельность. Вчера её посетили местные власти, поздравили с прошедшими праздниками и вручили благодарственное письмо главы Новоржевского муниципального округа и подарки.

Фото: администрация Новоржевского муниципального округа

«Мы гордимся, что у нас живут такие достойные люди. Римма Алексеевна каждый год начинает с новыми силами и оптимизмом», – отметила глава округа Любовь Трифонова.

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