Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре

17:31, 19 января 2025, ПАИ

В канун Крещения Господня, 18 января, митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил всенощное бдение в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Во время службы высокопреосвященному митрополиту сослужили архимандрит Филарет (Кольцов) с братией обители в священном сане.

Во время всенощного бдения песнопения исполняли два хора: братский хор монастыря под руководством инока Олега (Гладышева) и архиерейский хор под управлением Марии Быковой.

На богослужении присутствовали насельники монастыря, студенты Псково-Печерской семинарии, прихожане обители и паломники.