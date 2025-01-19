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Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре

В канун Крещения Господня, 18 января, митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил всенощное бдение в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре. Фото здесь и далее: Александр Масякин

Во время службы высокопреосвященному митрополиту сослужили архимандрит Филарет (Кольцов) с братией обители в священном сане.

Во время всенощного бдения песнопения исполняли два хора: братский хор монастыря под руководством инока Олега (Гладышева) и архиерейский хор под управлением Марии Быковой.

На богослужении присутствовали насельники монастыря, студенты Псково-Печерской семинарии, прихожане обители и паломники.

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