Пять пожаров ликвидировали в Псковской области за сутки

09:05, 20 января 2025, ПАИ

Пять пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области за минувшие сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

18 января в 17:30 в СНТ «Сторожинец» Гдовского района хозяйственная постройка выгорела изнутри по всей площади, кровля уничтожена огнём по всей площади. Причина – предположительно нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

19 января в 0:48 в СНТ «Восток» Псковского района ликвидирован пожар в хозяйственной постройке. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования. Спасены две хозяйственные постройки.

Также 19 января в 3:05 на улице Бизяева в Пскове хозяйственная постройка (гараж) огнём повреждена изнутри по всей площади. Сгорел легковой автомобиль ВАЗ-2104. Причина – предположительно нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Спасены две хозяйственные постройки. Эвакуирован один баллон (50 литров) с техническим газом.

В 20:44 в переулке Октябрьском в Плюссе нежилой дом выгорел изнутри по всей площади. Причина – неосторожное обращение с огнём. Спасено два соседних жилых дома, одна хозяйственная постройка.

В 22:35 на улице Широкой в деревне Рыканово Великолукского района сгорел двухэтажный жилой дом. Причина – предположительно нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Спасены две хозяйственные постройки.