Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пять пожаров ликвидировали в Псковской области за сутки

Пять пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области за минувшие сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

18 января в 17:30 в СНТ «Сторожинец» Гдовского района хозяйственная постройка выгорела изнутри по всей площади, кровля уничтожена огнём по всей площади. Причина – предположительно нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

19 января в 0:48 в СНТ «Восток» Псковского района ликвидирован пожар в хозяйственной постройке. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования. Спасены две хозяйственные постройки.

Также 19 января в 3:05 на улице Бизяева в Пскове хозяйственная постройка (гараж) огнём повреждена изнутри по всей площади. Сгорел легковой автомобиль ВАЗ-2104. Причина – предположительно нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Спасены две хозяйственные постройки. Эвакуирован один баллон (50 литров) с техническим газом.

В 20:44 в переулке Октябрьском в Плюссе нежилой дом выгорел изнутри по всей площади. Причина – неосторожное обращение с огнём. Спасено два соседних жилых дома, одна хозяйственная постройка.

В 22:35 на улице Широкой в деревне Рыканово Великолукского района сгорел двухэтажный жилой дом. Причина – предположительно нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Спасены две хозяйственные постройки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 января 2025

Водитель пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Острове
20 января 2025

Пешехода сбили на улице Труда в Пскове
20 января 2025

Пять пожаров ликвидировали в Псковской области за сутки
19 января 2025

Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Великолукском районе
19 января 2025

Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Плюссе
19 января 2025

Автомобиль с семью пассажирами, двое из которых дети, съехал в кювет в Стругокрасненском округе
19 января 2025

Нетрезвый водитель, протаранивший забор кафе «Берёзка», скрывался с места ДТП
19 января 2025

Нетрезвый водитель, протаранивший забор кафе «Берёзка», ранее уже привлекался за пьяное вождение

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...