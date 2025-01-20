Водитель пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Острове

10:08, 20 января 2025, ПАИ

Водитель пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Острове, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло на улице Освобождения у дома №7. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Megane не предоставил преимущества в движении водителю Mitsubishi, который ехал по главной дороге справа. В результате пострадал 50-летний водитель Renault Megane, он госпитализирован в медучреждение

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.