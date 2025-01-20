Водитель пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Острове
Водитель пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Острове, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
ДТП произошло на улице Освобождения у дома №7. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Megane не предоставил преимущества в движении водителю Mitsubishi, который ехал по главной дороге справа. В результате пострадал 50-летний водитель Renault Megane, он госпитализирован в медучреждение
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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