Подведены итоги второго этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам

11:24, 20 января 2025, ПАИ

Подведены итоги открытого первенства Печорского округа, второго этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам. Соревнования прошли в Стругах Красных в связи с дефицитом снега на запланированном месте проведения. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»

























Больше всего золотых наград завоевали псковичи: Полина Макеева, Татьяна Паранина, Вадим Пыхтин, Анастасия Делюкина, Глеб Макеев, Георгий Копаев и Роман Костров. Также четыре золота на счету представителей Невеля Юрия Васильева, Анны Волнейко, Игната Богданова и Юлии Жарновой.

Среди лыжников других районов и округов Псковской области, а также регионов страны выиграли печерянин Иван Терешин, стружане Глеб Беляев и Ольга Епифанова, островичка Елена Остапчук и спортсменка из Луги Ленинградской области Ирина Шубина.

Всего в соревнованиях участвовали 155 спортсменов из Печор, Пскова, Великих Лук, Острова, Дедовичей, Невеля, Себежа, Струг Красных, Санкт-Петербурга и Луги. Они боролись за награды на дистанциях один, три, пять и десять километров.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».