Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Подведены итоги второго этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам

Подведены итоги открытого первенства Печорского округа, второго этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам. Соревнования прошли в Стругах Красных в связи с дефицитом снега на запланированном месте проведения. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.

  • Подведены итоги второго этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам
    Фото: газета «Струги»
  • Подведены итоги второго этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам
    Фото: газета «Струги»
  • Подведены итоги второго этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам
    Фото: газета «Струги»
  • Подведены итоги второго этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам
    Фото: газета «Струги»
  • Подведены итоги второго этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам
    Фото: газета «Струги»
  • Подведены итоги второго этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам
    Фото: газета «Струги»
  • Подведены итоги второго этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам
    Фото: газета «Струги»
  • Подведены итоги второго этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам
    Фото: газета «Струги»
  • Подведены итоги второго этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам
    Фото: газета «Струги»
  • Подведены итоги второго этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам
    Фото: газета «Струги»
  • Подведены итоги второго этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам
    Фото: газета «Струги»
  • Подведены итоги второго этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам
    Фото: газета «Струги»
  • Подведены итоги второго этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам
    Фото: газета «Струги»

Больше всего золотых наград завоевали псковичи: Полина Макеева, Татьяна Паранина, Вадим Пыхтин, Анастасия Делюкина, Глеб Макеев, Георгий Копаев и Роман Костров. Также четыре золота на счету представителей Невеля Юрия Васильева, Анны Волнейко, Игната Богданова и Юлии Жарновой.

Среди лыжников других районов и округов Псковской области, а также регионов страны выиграли печерянин Иван Терешин, стружане Глеб Беляев и Ольга Епифанова, островичка Елена Остапчук и спортсменка из Луги Ленинградской области Ирина Шубина.

Всего в соревнованиях участвовали 155 спортсменов из Печор, Пскова, Великих Лук, Острова, Дедовичей, Невеля, Себежа, Струг Красных, Санкт-Петербурга и Луги. Они боролись за награды на дистанциях один, три, пять и десять километров.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 января 2025

Подведены итоги второго этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам
19 января 2025

Пскович примет участие в соревнованиях по гребле в Пакистане
19 января 2025

Псковский шахматист стал международным кандидатом в мастера спорта
19 января 2025

Подведены итоги первенства Псковской области по настольному теннису
18 января 2025

Великолукские студенты стали победителями чемпионата России по самбо
18 января 2025

Боксёры Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований
18 января 2025

Сборная Псковской области по волейболу потерпела третье поражение подряд в полуфинале первенства России
18 января 2025

155 спортсменов приняли участие во втором этапе Кубка Псковской области по лыжным гонкам

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...