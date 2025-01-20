Что стоит знать начинающему инвестору, рассказали псковичам на «Серебряном дожде»

12:58, 20 января 2025, ПАИ

О чём стоит знать человеку, который решил инвестировать свои средства, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Стоит понимать, что инвестиции, в отличие от вкладов, не являются способом получения гарантированного дохода», – сказал эксперт. Он подчеркнул, что в вопросах инвестирования крайне важно не торопиться и быть готовым к тому, что ожидания быстрого и лёгкого заработка не будут совпадать с реальностью.

«Гарантировать доход на бирже невозможно, всегда существуют риски», – предостерёг Александр Иванов. Гость студии добавил, что у каждого вида инвестиционных продуктов есть свои особенности, поэтому разобраться в них с нуля будет непросто. Так, чтобы приобрести на бирже сложные продукты, человек должен пройти специальное тестирование у брокера, которое покажет уровень инвестиционных знаний.

Если человек захочет приобрести ценные бумаги, ему понадобится лицензированный Банком России посредник – брокер или доверительный управляющий. Первые совершают сделки по поручению инвестора, который самостоятельно решает, какие бумаги продавать и когда. Такой вариант, по словам Александра Иванова, требует хотя бы базовых финансовых знаний и наличия свободного времени. Людям, не имеющим времени на обучение, но желающим инвестировать, может помочь доверительный управляющий – он принимает решения сам, но по заранее согласованной стратегии.

Прежде чем начать инвестировать, гость эфира настоятельно рекомендует создать финансовую подушку безопасности и ни в коем случае для этого не брать кредит или заём, так как инвестиции не застрахованы. Также Александр Иванов порекомендовал инвестировать в разные продукты – так, если какой-то из активов упадёт в цене, это не так сильно повлияет на итоговый результат. «На финансовом рынке встречаются нелегальные организации, поэтому обязательно проверяйте лицензию посредника», – заключил эксперт.