Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Что стоит знать начинающему инвестору, рассказали псковичам на «Серебряном дожде»

О чём стоит знать человеку, который решил инвестировать свои средства, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Александр Иванов. Фото: ПАИ

«Стоит понимать, что инвестиции, в отличие от вкладов, не являются способом получения гарантированного дохода», – сказал эксперт. Он подчеркнул, что в вопросах инвестирования крайне важно не торопиться и быть готовым к тому, что ожидания быстрого и лёгкого заработка не будут совпадать с реальностью.

«Гарантировать доход на бирже невозможно, всегда существуют риски», – предостерёг Александр Иванов. Гость студии добавил, что у каждого вида инвестиционных продуктов есть свои особенности, поэтому разобраться в них с нуля будет непросто. Так, чтобы приобрести на бирже сложные продукты, человек должен пройти специальное тестирование у брокера, которое покажет уровень инвестиционных знаний.

Александр Иванов: «Инвестиции не являются способом получения гарантированного дохода». Фото: ПАИ

Если человек захочет приобрести ценные бумаги, ему понадобится лицензированный Банком России посредник – брокер или доверительный управляющий. Первые совершают сделки по поручению инвестора, который самостоятельно решает, какие бумаги продавать и когда. Такой вариант, по словам Александра Иванова, требует хотя бы базовых финансовых знаний и наличия свободного времени. Людям, не имеющим времени на обучение, но желающим инвестировать, может помочь доверительный управляющий – он принимает решения сам, но по заранее согласованной стратегии.

Прежде чем начать инвестировать, гость эфира настоятельно рекомендует создать финансовую подушку безопасности и ни в коем случае для этого не брать кредит или заём, так как инвестиции не застрахованы. Также Александр Иванов порекомендовал инвестировать в разные продукты – так, если какой-то из активов упадёт в цене, это не так сильно повлияет на итоговый результат. «На финансовом рынке встречаются нелегальные организации, поэтому обязательно проверяйте лицензию посредника», – заключил эксперт.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 января 2025

Компания «Экогрупп» выиграла конкурс на получение статуса регоператора по обращению с ТКО в Псковской области
20 января 2025

Снизится ли аренда жилья в Пскове, рассказал Роман Максименко
20 января 2025

О грамотном инвестировании и новой мошеннической схеме поговорят на «Серебряном дожде»
20 января 2025

Стоит ли ждать снижения цен на жильё, рассказал эксперт рынка недвижимости
20 января 2025

Более 60% жителей Псковской области планируют сменить сферу деятельности в этом году
17 января 2025

Семинар о страховых и пенсионных взносах пройдёт в Пскове
17 января 2025

Самые подорожавшие за год продукты в Псковской области назвали эксперты
17 января 2025

Как изменились цены на бензин, рассказали в Псковстате

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...