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Общество

Псковскую команду «Камбаламба» пригласили в 1/8 финала Высшей лиги КВН

Псковскую команду «Камбаламба», победившую на международном фестивале «КиВиН» в Сочи в номинации «Разрыв дня», пригласили на телевизионную съёмку 1/8 финала Высшей лиги КВН. Об этом сообщает телеграм-канал «Молодёжь Псковской области».

Фото из телеграм-канала «Молодёжь Псковской области»

Сертификат по посещение съёмки команде вручила госкорпорация «Росатом». Также «Камбаламба» прошла во второй тур сочинского фестиваля, который продлится до 25 января.

Псковскую область на фестивале представляет ещё и команда «Хочу погладить».

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