Задержаны контрабандисты, переправившие в Псковскую область сигареты на 56 млн рублей

09:00, 21 января 2025, ПАИ

Сотрудники Управления ФСБ России по Псковской области совместно с коллегами из Псковской таможни пресекли незаконную деятельность гражданина России и гражданина Белоруссии, причастных к контрабанде табачной продукции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Установлено, что в октябре 2024 года фигуранты вступили в состав международной организованной группы. Один из подозреваемых, управляя большегрузом с прицепом, в котором в специально оборудованных тайниках была спрятана табачная продукция, из Белоруссии через стационарный пункт таможенного контроля «Невельский» Псковской таможни незаконно привёз в Россию более 430 тысяч пачек сигарет.

Второму фигуранту была отведена роль по приёму контрабанды на территории России и организация сбыта.

Общая стоимость изъятой табачной продукции составила около 56 миллионов рублей.

Расследованием уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза стратегически важных товаров в крупном размере, совершенное организованной группой) по результатам оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Псковской области занимаются следователи СУ СК России по Псковской области.