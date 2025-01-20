Псковская область вошла в топ-3 по итогам работы студотряда в межрегиональном проекте

23:27, 20 января 2025, ПАИ

Псковская область вошла в топ-3 по итогам работы студотряда в межрегиональном проекте «Взлётная полоса», сообщили ПАИ организаторы.

В декабре и январе 110 бойцов студенческих отрядов из 11 регионов России работали в международном аэропорту Пулково. Ребята регистрировали и сопровождали пассажиров на рейс, обрабатывали багаж и поддерживали в чистоте воздушные судна. На торжественном закрытии смены подведены итоги работы.

Псковичи разделили с иркутчанами третье место. Второе место занял новгородский студотряд. Победителями стали представители Кузбасса.