Псковские волейболистки заняли третье место на международном турнире в Белоруссии

11:08, 21 января 2025, ПАИ

Псковские волейболистки, воспитанницы спортшколы «Бригантина» заняли третье место на международных соревнованиях «Рождественские встречи», которые прошли в Шумилино Витебской области с 17 по 19 января. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Бригантина».

В соревнованиях участвовали спортшкола «Шумилинская», клуб «Гамаюн» из Смоленска, сборная выпускников Шумилинской спортшколы, Полоцкий колледж ВГУ имени П. М. Машерова, а также псковская спортшкола «Бригантина».

В итоге псковские воспитанницы тренера Анжелы Цветковой заняли третье место. Лучшим игроком турнира признали Анастасию Кустову.

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