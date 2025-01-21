Всего за пару часов: псковичи могут пройти диспансеризацию в отделении профилактики Псковской городской поликлиники

14:09, 21 января 2025, ПАИ

Пройти диспансеризацию в отделении профилактики Псковской городской поликлиники могут псковичи, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Жители могут проверить показатели здоровья в одном месте. Именно с помощью диспансеризации можно выявить опасные отклонения на ранней стадии, отметил главный врач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк.

«Это заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет и онкологические заболевания: рак молочной железы, рак желудка», – добавил он.

Для обследования понадобятся паспорт, СНИЛС, а также медицинский полис. Эти документы проверят в специальном кабинете, где псковичей оформят на прохождение диспансеризации и объяснят, что делать дальше.

Все обследования – томографию, маммографию, ЭКГ, гинеколога, флюорографию и УЗИ – можно пройти бесплатно на современном оборудовании. Проверить можно и кровь на уровень глюкозы и холестерина.

Преимуществами комплексного обследования в одном месте псковичи уже активно пользуются.

«Здорово, что так быстро за один день я прошла многих врачей. Опять же, наверное, плюс, что сегодня выходной день», «Мне предложили прийти на диспансеризацию и сказали, что возможно за один раз обойти всех врачей. Это ещё и в выходной день, так что меня это вполне устроило», – отметили женщины.

Для прохождения диспансеризации можно обратиться в отделение профилактики по адресу улица Кузбасской Дивизии, 22 в Пскове в будние дни с 8:00 до 19:00, а в выходные – до 14:00.

Напомним, что диспансеризация проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который стал правопреемником нацпроекта «Здравоохранение».