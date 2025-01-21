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Экономика

Анна Тарасенко станет гостьей программы «Оглавление»

Директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Анна Тарасенко станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 21 января.

Анна Тарасенко. Фото: ПАИ

К чему может привести ужесточение кредитной политики? Как менялась кредитная активность жителей Псковской области? Каковы прогнозы банковского сообщества в отношении ключевой ставки? Возможно ли при нынешних условиях рефинансировать ранее взятые кредиты? Какова активность предпринимательского сообщества при высоких ставках в банках?

Об этом с Анной Тарасенко поговорит ведущий программы Александр Машкарин.

Смотрите видеотрансляцию программы на портале Псковского агентства информации, а также в официальной группе ПАИ в ВК.

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