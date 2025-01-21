Эксперт объяснила рекордный рост прибыли российских банков в 2024 году

15:56, 21 января 2025, ПАИ

Российские финансово-кредитные организации в 2024 году увеличили прибыль до четырёх триллионов рублей. Как банкам удалось побить рекорд 2023 года, рассказала директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Анна Тарасенко в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 21 января.

«Такие показатели говорят о серьёзной работе банковского сообщества по грамотному управлению рисками», – объяснила рост доходов гостья студии. Она уточнила, что банки научились инвестировать заработанные денежные средства в сопутствующие бизнесы, приносящие доходы. «К таким бизнесам относятся различные экосистемы, над которыми работают все банки и которые в том числе приносят доход», – подчеркнула директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка.

Гостья эфира рассказала, что только у одного из известных всем игроков на рынке доход за 2024 год составил 1,6 триллиона рублей, а это 40 % прибыли от всей банковской системы. «Доходы среди банков разнятся и зависят от выбранной банком стратегии», – заключила Анна Тарасенко.