Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Девять псковских проектов получат поддержку Фонда президентских грантов

Девять проектов от Псковской области стали победителями первого конкурса Фонда президентских грантов в 2025 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе фонда.

Фото: Фонд президентских грантов

Всего будет выделено 16 млн 988 тысяч рублей.

Среди победителей – проект Центра развития и сохранения культурно-исторического наследия «Дубровская земля. Малая родина» с инициативой «Малое село – большая история», проект Центра развития кадрового потенциала «Русский стиль в современной моде», а также проект Псковской региональной общественной организации «Зоозащита» под названием «Школа зоопрофессий». Также выделены средства для проекта АНО «Ижица» «Школа наследия» и проекта Псковского регионального отделения «Российский детский фонд» «Футбол будущего».

Дополнительно поддержку получат проекты: «Ковчег добра. Возьми с собой» от религиозной организации «Православный приход храма Александра Невского города Пскова» Псковской епархии, проект «Семья: от кризиса к благополучию» от псковской Детской деревни-SOS, а также проект «Открой небо» благотворительного фонда помощи детям-сиротам, инвалидам, ветеранам и малоимущим семьям «Объединение». Не останется без внимания и проект «Больничная служба милосердия» православного прихода храма Святителя Луки, архиепископа Крымского, при Псковской городской больнице.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 января 2025

Развитие экологического туризма обсудили в ТИЦ нацпарка «Себежский»
21 января 2025

Около ста километров региональных дорог отремонтируют в Псковской области в 2025 году
21 января 2025

Более 200 километров региональных дорог отремонтировали в Псковской области в 2024 году
21 января 2025

Более 26 млрд рублей на ремонт дорог в Псковской области направили благодаря нацпроекту БКД
21 января 2025

Несколько домов, магазинов, гостиница и детский сад останутся без воды в Великих Луках 22 января
21 января 2025

Скульптурная композиция с журавлями может появиться в Пскове к 80-летию Победы
21 января 2025

О ремонте оборудования в главной котельной Завеличья рассказал Борис Елкин
21 января 2025

Девять псковских проектов получат поддержку Фонда президентских грантов

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...