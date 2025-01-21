Девять псковских проектов получат поддержку Фонда президентских грантов

17:21, 21 января 2025, ПАИ

Девять проектов от Псковской области стали победителями первого конкурса Фонда президентских грантов в 2025 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе фонда.

Всего будет выделено 16 млн 988 тысяч рублей.

Среди победителей – проект Центра развития и сохранения культурно-исторического наследия «Дубровская земля. Малая родина» с инициативой «Малое село – большая история», проект Центра развития кадрового потенциала «Русский стиль в современной моде», а также проект Псковской региональной общественной организации «Зоозащита» под названием «Школа зоопрофессий». Также выделены средства для проекта АНО «Ижица» «Школа наследия» и проекта Псковского регионального отделения «Российский детский фонд» «Футбол будущего».

Дополнительно поддержку получат проекты: «Ковчег добра. Возьми с собой» от религиозной организации «Православный приход храма Александра Невского города Пскова» Псковской епархии, проект «Семья: от кризиса к благополучию» от псковской Детской деревни-SOS, а также проект «Открой небо» благотворительного фонда помощи детям-сиротам, инвалидам, ветеранам и малоимущим семьям «Объединение». Не останется без внимания и проект «Больничная служба милосердия» православного прихода храма Святителя Луки, архиепископа Крымского, при Псковской городской больнице.