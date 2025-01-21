Скульптурная композиция с журавлями может появиться в Пскове к 80-летию Победы
Скульптурная композиция, в основе которой будут летящие журавли, может появиться в Пскове к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева во время экскурсии с участниками проекта «Школа молодого избирателя» в здании правительства Псковской области.
«У нас готовятся композиции с журавлями, улетающими в небо. Это всё работы наших художников», – отметила Ольга Тимофеева и добавила, что сейчас прорабатываются возможные варианты проекта.
Планируется, что экспозиция появится у памятника освободителям Пскова – танка Т-34-85 в парке Победы, рядом с площадью Героев-Десантников.
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