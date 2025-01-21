Скульптурная композиция с журавлями может появиться в Пскове к 80-летию Победы

17:43, 21 января 2025, ПАИ

Скульптурная композиция, в основе которой будут летящие журавли, может появиться в Пскове к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева во время экскурсии с участниками проекта «Школа молодого избирателя» в здании правительства Псковской области.

«У нас готовятся композиции с журавлями, улетающими в небо. Это всё работы наших художников», – отметила Ольга Тимофеева и добавила, что сейчас прорабатываются возможные варианты проекта.

Планируется, что экспозиция появится у памятника освободителям Пскова – танка Т-34-85 в парке Победы, рядом с площадью Героев-Десантников.