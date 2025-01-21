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Общество

Более 26 млрд рублей на ремонт дорог в Псковской области направили благодаря нацпроекту БКД

За время реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на ремонт дорог в Псковской области было выделено более 26 миллиардов рублей. Губернатор Михаил Ведерников подвёл итоги выполнения дорожного нацпроекта на рабочей встрече с председателем регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников подчеркнул, что благодаря реализации президентского нацпроекта в Псковской области были достигнуты значительные результаты и улучшено состояние дорожной сети. Он также напомнил, что дорожный фонд увеличился с шести миллиардов рублей в 2019 году до 13 миллиардов рублей в 2024 году.

«Важно, что доля дорог в нормативном состоянии, которые входят в опорную сеть региона, увеличилась с 54 до почти 80 %», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Станислав Стармолотов сообщил, что в Псковской области в рамках реализации нацпроекта БКД отремонтировали более 1,1 тысячи километров дорог и 20 мостов. К наиболее важным отремонтированным объектам он отнёс почти 25 километров дороги Новгородка – Пушкинские Горы, около 35 километров трассы Псков – Кислово – Палкино, 64 километра дороги Дедовичи – Дно – Костыжино и свыше 100 километров трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье. Среди восстановленных мостов он выделил мост через реку Шелонь на дороге Дедовичи – Дно – Костыжицы в Дновском округе, Троицкий мост в Пскове, а также мост через реку Черёху на дороге Быстроникольское – Черская, который был досрочно введён в эксплуатацию в 2024 году.

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