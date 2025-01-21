Именины Татьяны Лариной отпразднуют в Пушкинском заповеднике 24 января

09:33, 22 января 2025, ПАИ

Государственный музей-заповедник «Михайловское» ждёт гостей на именины пушкинской Татьяны Лариной — не только самой известной, но и самой любимой у русских читателей литературной героини. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

В предстоящую пятницу, 24 января, в канун дня, когда православная церковь вспоминает раннехристианскую святую мученицу Татиану Римскую, всех желающих приглашают в заповедник на концерт. Подготовили воспитанники Пушкиногорской районной детской школы искусств имени С. С. Гейченко, санаторной школы-интерната и поселковой средней школы имени А. С. Пушкина.

В музее рассказали, что праздничную программу назвали «...Моей мечтательницы милой...». «Это строка из романа «Евгений Онегин», центральные главы которого поэт создал именно здесь, в псковском Святогорье», — уточнили в «Михайловском».

Вход на концерт, который состоится в музейном Научно-культурном центре (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1), в интерьерах выставки «Мне жизнь всё как-то коротка…» (совместный проект пушкинского «Михайловского» и лермонтовского музея-заповедника «Тарханы»), свободный для всех желающих. Начнут праздник в 15:00.

Возрастная рекомендация для слушательской аудитории — 6+.