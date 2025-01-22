Владимир Папорт станет гостем программы «Среда обитания»

12:03, 22 января 2025, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 22 января. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет врио начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Владимир Папорт.

Какие впечатления у гостя программы от новых масштабов ответственности и будет ли он внедрять на региональном уровне какие-то практики, которые уже работают в Пскове? Как прошли с точки зрения безопасности на дорогах новогодние праздники и с какими результатами закончился 2024 год в целом? Именно эти темы затронут на эфире.

Кроме того, Владимир Папорт расскажет, что чаще всего становится причиной ДТП, а также оценит инициативу проанализировать работу автошкол, чтобы выявить те из них, где к обучению подходят формально. Также он поделится, когда в Псковской области появятся анонсированные в прошлом году композитные ограждения и как будут организованы пункты дежурства скорых на трассах.

Об этом и многом другом можно будет послушать в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы можно будет посмотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».