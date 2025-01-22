Псковские архивные чтения в этом году посвятят 80-летию Победы

13:06, 22 января 2025, ПАИ

С 17 по 19 апреля в Пскове пройдёт международная научно-практическая конференция «История, архивы и общество» (XX Псковские архивные чтения), посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ПАИ сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Заявки на участие принимаются до 1 апреля по электронной почте: gapo@pskov.ru или по адресу: Псков, улица Петрова, д. 1.

Приоритетными темами выбраны: история Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. по архивным и материальным источникам; противодействие фальсификации истории: актуальные аспекты исследования; ключевые точки исторической памяти: актуальные направления развития; Псковская область: история и современность.

По организационным вопросам проконсультируют: замдиректора по научной работе Государственного архива Псковской области Валерия Волкова по телефону 8 (8112) 53-56-85, gapo@pskov.ru и завкафедрой отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Наталья Никитина по телефону 8 (8112) 201699 (доб. 545).