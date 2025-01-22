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Общество

Почти 50 новых комплексов фотовидеофиксации установят в Псковской области

46 новых универсальных комплексов фотовидеофиксации установят в Псковской области в этом году, сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по региону Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88. 3 FM) в Пскове.

Владимир Папорт рассказал о новых комплексах фотовидеофиксации в Псковской области. Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

В прошлом году в регионе всего работало 126 стационарных комплексов фотовидеофиксации и 18 передвижных. «В этом году их число увеличится. У нас уже заключён контракт. Срок исполнения – 1 марта 2025 года. На новых местах мы установим ещё дополнительно 46 комплексов», – отметил Владимир Папорт.

Фото: ПАИ

Новые комплексы установят на федеральных, региональных и местных дорогах. «Это места концентрации ДТП, места интенсивного движения пешеходов и транспортных средств, а также потенциально опасные места для совершения дорожно-транспортных происшествий, например, опасные повороты или нерегулируемые пешеходные переходы», – объяснил врио начальника областного управления Госавтоинспекции.

Они заменят технически устаревшие, уточнил гость эфира. При этом комплексы будут рассчитаны не только на распознавание превышения скорости, а также на определение выездов на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, соблюдения стоп-линий и использования ремней безопасности. Сейчас в регионе лишь 15 таких камер, уточнил Владимир Папорт.

Новые комплексы поставят в Великолукском районе, Усвятах, на автодорогах Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией, Псков – Изборск – граница с Эстонией, Псков – Гдов, Устюжна – Великие Луки и других.

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