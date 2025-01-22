В Псковской области дети активно изготавливают блиндажные свечи для бойцов СВО

13:54, 22 января 2025, ПАИ

Дошколята, школьники и студенты Псковской области активно участвуют в акции «Согревая делом» по изготовлению блиндажных свечей для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по образованию.



Фото: комитет по образованию Псковской области



Фото: комитет по образованию Псковской области



Фото: комитет по образованию Псковской области



Фото: комитет по образованию Псковской области







На протяжении двух лет советники директоров по воспитанию совместно с ребятами и их родителями делают окопные свечи для бойцов СВО.

Главное отличие окопной свечи от обычной – длительность горения. Обычная свеча может гореть 1–1,5 часа, окопная – 4–8 часов в зависимости от размера. А ещё у окопных свечей большая теплоотдача.

В декабре на передовую отправили большое количество окопных свечей и подарков для бойцов. Ребята с их наставниками верят, что своим трудом они вносят вклад в победу.

Акцию организовал ресурсный центр всероссийского проекта «Навигаторы детства» совместно с Псковским региональным отделением «Народного фронта».