Строитель из Пскова угнал чужой автомобиль с рабочего места

14:14, 22 января 2025, ПАИ

Строитель из Пскова угнал чужой автомобиль с рабочего места, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

В ноябре пскович пришел на работу на строительную площадку, где коллеги сообщили ему, что на строительном объекте припаркован автомобиль ВАЗ-2111, который мешает работам. С помощью крана автомобиль перетащили на 10 метров в сторону.

Вечером после рабочего дня мужчина обнаружил, что ВАЗ не заперт, и решил на нём прокатиться, сел за руль, замкнул провода зажигания и уехал. После прогулки по городу пскович оставил транспорт у гаражного кооператива. Спустя несколько дней с ним связались сотрудники полиции, которым он сознался в угоне.

Теперь злоумышленник обвиняется по ч. 1 ст. 166 УК РФ, ему грозит наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей, либо ограничения свободы на срок до 3 лет, либо лишения свободы на срок до 5 лет.