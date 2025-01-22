Строитель из Пскова угнал чужой автомобиль с рабочего места
Строитель из Пскова угнал чужой автомобиль с рабочего места, сообщили ПАИ в прокуратуре города.
В ноябре пскович пришел на работу на строительную площадку, где коллеги сообщили ему, что на строительном объекте припаркован автомобиль ВАЗ-2111, который мешает работам. С помощью крана автомобиль перетащили на 10 метров в сторону.
Вечером после рабочего дня мужчина обнаружил, что ВАЗ не заперт, и решил на нём прокатиться, сел за руль, замкнул провода зажигания и уехал. После прогулки по городу пскович оставил транспорт у гаражного кооператива. Спустя несколько дней с ним связались сотрудники полиции, которым он сознался в угоне.
Теперь злоумышленник обвиняется по ч. 1 ст. 166 УК РФ, ему грозит наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей, либо ограничения свободы на срок до 3 лет, либо лишения свободы на срок до 5 лет.
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