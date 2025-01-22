Посвящённый Дню российского студенчества турнир по быстрым шахматам пройдёт в Пскове

15:37, 22 января 2025, ПАИ

Турнир по быстрым шахматам, посвящённый Дню российского студенчества, пройдёт в Пскове 25 января. Об этом ПАИ сообщили организаторы турнира АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим».

В соревнованиях смогут принять участие все желающие шахматисты, оплатившие турнирный взнос. Спортсмены разыграют медали по швейцарской системе в девять туров с контролем времени десять минут и пять секунд добавления на каждый ход.

По итогам турнира наградят призёров и лучших среди ветеранов, женщин, юниоров и студентов. Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 24 января.

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