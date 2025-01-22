Композитные ограждения планируют установить на семи участках дорог в Псковской области
Композитные ограждения из пластиковых материалов в зоне действия дорожных знаков «Обгон запрещён» планируют установить на семи участках федеральных дорог в Псковской области. Об этом рассказал врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по региону Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Композитные ограждения представляют собой столбики из композитных материалов, которые между собой соединены тросовыми ограждениями. Это не силовые установки, которые мы видим при опасных поворотах. У этих принцип работы такой же, но они с более мягкой, инерционной защитой», – отметил Владимир Папорт.
Такие ограждения планируют установить на семи участках дорог федеральных трасс, уточнил он. Причём появятся они именно в тех местах, где были ДТП, связанные с выездом на полосу встречного движения, обратил внимание Владимир Папорт.
Добавим, что решение об установке было принято на заседании межведомственной рабочей группы в правительстве Псковской области.
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