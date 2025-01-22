Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Традиционные спартакиады для студентов и школьников Псковской области будут посвящены 80-летию Победы

16-я областная спартакиада вузов и 17-я региональная спартакиада учащихся в этом году будут посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Соревнования в рамках спартакиад пройдут в три этапа в течение года. Лучших спортсменов сначала определят на уровне коллективов и муниципалитетов, а финальная борьба будет вестись среди сильнейших атлетов Псковской области.

Спартакиада учащихся включает в себя состязания по баскетболу, волейболу, кроссу, лёгкой атлетике, лыжным гонкам, футболу, мини-футболу, настольному теннису, пулевой стрельбе, самбо и шахматам. У студентов вуза среди перечисленных дисциплин не будет футбола, самбо и шахмат, но добавится направление комплекса ГТО.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 января 2025

Чемпионат и первенство Псковской области по ММА пройдут 25 января
22 января 2025

Посвящённый Дню российского студенчества турнир по быстрым шахматам пройдёт в Пскове
22 января 2025

Шахматный турнир памяти Елены Горащенковой пройдёт в Пскове
22 января 2025

Первенства СЗФО по футзалу среди девушек пройдут в Пскове
22 января 2025

12 великолучан участвуют во всероссийских соревнованиях по кикбоксингу «Золотое кольцо»
21 января 2025

Подведены итоги Кубка Пскова и областного чемпионата по ралли
21 января 2025

Традиционный региональный турнир по боксу памяти Александра Матросова пройдёт в Псковской области
21 января 2025

Подведены итоги жеребьёвки чемпионата Пскова по баскетболу

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...