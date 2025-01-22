Традиционные спартакиады для студентов и школьников Псковской области будут посвящены 80-летию Победы

17:34, 22 января 2025, ПАИ

16-я областная спартакиада вузов и 17-я региональная спартакиада учащихся в этом году будут посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Соревнования в рамках спартакиад пройдут в три этапа в течение года. Лучших спортсменов сначала определят на уровне коллективов и муниципалитетов, а финальная борьба будет вестись среди сильнейших атлетов Псковской области.

Спартакиада учащихся включает в себя состязания по баскетболу, волейболу, кроссу, лёгкой атлетике, лыжным гонкам, футболу, мини-футболу, настольному теннису, пулевой стрельбе, самбо и шахматам. У студентов вуза среди перечисленных дисциплин не будет футбола, самбо и шахмат, но добавится направление комплекса ГТО.

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