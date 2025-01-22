Острая проблематика в сфере обращения с ТКО в регионе отсутствует – Ксения Григорьева

20:22, 22 января 2025, ПАИ

Рабочую встречу с врио председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксенией Григорьевой провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 22 января. Острая проблематика в сфере обращения с ТКО в регионе отсутствует, заявила Ксения Григорьева в ходе совещания.

Руководитель комитета также проинформировала, что за весь период работы компании вывезено свыше миллиона кубометров отходов. Выставлены счета на сумму более 410 млн рублей. Общий процент собираемости составляет порядка 80 %.

«График вывоза мусора соблюдается. Обращения, которые поступают, в основном связаны с вопросами перезаключения договоров с физическими и юридическими лицами. Сейчас продолжается работа по заключению договоров с населением, приведению к нормативу тары для сбора ТКО, выверка всех данных, а также работа с просроченной дебиторской задолженностью», – доложила Ксения Григорьева.

Михаил Ведерников отметил эффективность работы регионального оператора в новогодние праздники, несмотря на то что количество мусора в этот период, по оценке коммунальщиков, увеличивается более чем в два раза. Глава региона также обратил внимание на то, что удалось избежать проблем с вывозом мусора, которые возникали в прошлом году.

«Надеюсь, что компания «Экогрупп» продолжит работать в том же темпе, будет ответственно выполнять свои обязательства и наладит тесное и плодотворное сотрудничество с главами муниципалитетов, управляющими компаниями и другими ведомствами», – отметил он.