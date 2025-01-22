Новые муралы появились на опорах псковских мостов

21:34, 22 января 2025, ПАИ

Новые муралы появились на опорах псковских мостов в рамках фестиваля уличной культуры «Плеск», сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Муралы появились в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи.

«На псковских мостах, словно сошедшие со страниц и иконописных сводов, появились новые муралы, укрывающие город в сказочном великолепии. На рисунках, которые стали отражением исторической судьбы Пскова, величественно изображены княгиня Ольга и князь Владимир. Их образы рассказывают о единстве и силе, которые несёт в себе этот город», – отметили в комитете.

На других опорах изображена битвы за Псков, легенды о защитниках города и стойкости его жителей.