Новые муралы появились на опорах псковских мостов
Новые муралы появились на опорах псковских мостов в рамках фестиваля уличной культуры «Плеск», сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.
Муралы появились в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи.
«На псковских мостах, словно сошедшие со страниц и иконописных сводов, появились новые муралы, укрывающие город в сказочном великолепии. На рисунках, которые стали отражением исторической судьбы Пскова, величественно изображены княгиня Ольга и князь Владимир. Их образы рассказывают о единстве и силе, которые несёт в себе этот город», – отметили в комитете.
На других опорах изображена битвы за Псков, легенды о защитниках города и стойкости его жителей.
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