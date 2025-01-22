Новый буклет по маршрутам военно-патриотических мест разработали в Псковской области

00:16, 23 января 2025, ПАИ

Развитие инфраструктуры, новые туристические продукты и рост турпотока обсудили в ходе рабочей встречи губернатор Псковской области и председатель комитета по туризму Марина Егорова. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«Уже в прошлом году мы начали готовиться к мероприятиям 80-летия Победы. Нашими туроператорами разработано достаточно много туристических маршрутов по военно-патриотический тематике», – отметила Марина Егорова.

По её словам, в рамках подготовки к празднованию памятной даты создан новый буклет по маршруту военно-патриотических мест. Разработкой издания занимался комитет по туризму Псковской области совместно со студентами ПсковГУ. Издание предназначено для жителей и туристов, посещающих регион.

В буклете собрана история знаковых мест, начиная с Ледового побоища, заканчивая объектами и мероприятиями современной истории региона. "Планируем продолжать издание буклетов, чтобы привлекать внимание туристов и жителей региона к данной тематике», – добавила Марна Егорова.