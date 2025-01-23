Более трёх миллионов рублей лишились жители Псковской области после звонков мошенников

12:43, 23 января 2025, ПАИ

Более трёх миллионов рублей лишились жители Псковской области после звонков мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД.



По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Псковского района позвонили неизвестные лица, которые представились брокерами и банковскими служащими. Под предлогом перевода сбережений собеседников на «безопасный счет» и дополнительного заработка в Сети завладели деньгами псковичей.



В итоге потерпевшие, среди которых оказались в том числе пенсионеры и учащиеся, лишились в общей сложности более трёх миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.