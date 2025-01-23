С планами реконструкции крупнейшей котельной Пскова ознакомился губернатор Михаил Ведерников

13:43, 23 января 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин посетили котельную № 9 на улице Инженерной в Пскове сегодня, 23 января, передает корреспондент ПАИ.

Сопровождали главу региона врио председателя регионального комитета по ЖКХ Ксения Григорьева и руководитель Псковских тепловых сетей Игорь Максимов.

Игорь Максимов сообщил, что эта котельная в Пскове самая старая и крупная, начала свою работу в 1972 году.

Контракт на реконструкцию котельной был заключен в конце 2024 года. Здесь заменят три водогрейных газомазутных котла. В рамках первого этапа планируется замена одного из них в 2025 году.

«Ресурс выработан, а на ней держится почти половина города», – подчеркнул Игорь Максимов.

Глава региона обратил внимание, что котельная также обслуживает десятки социальных учреждений.

«Контракт подписан, деньги в 2024 году, 200 млн, большинство из них ушло на аванс. Сейчас подрядчик закупает котел», – рассказал глава Пскова Борис Елкин. Представитель подрядчика уточнил, что котел производится в Смоленской области.

Отметим, что котельная № 9 является самым крупным источником теплоснабжения и обеспечивает теплом Запсковье, центральную часть города и микрорайон Любятово с общей численностью населения 75,7 тысячи человек.

Проектом предусмотрена замена одного водогрейного газомазутного котла каждый год в период с 2025 по 2027 год без перерыва теплоснабжения потребителей.