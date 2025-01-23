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Сядем - поговорим. Круглый стол, посвященный Лиге дебатов ​«Истина»

.В Лиге дебатов «Истина» в Псковской области уже 165 команд, а число участников, наставников, членов жюри уже перевалило за несколько тысяч человек.

В этом году организаторы Лиги дебатов - Молодежный парламент при Псковском областном Собрании - поставили перед собой амбициозную задачу: провести супер-кубок Лиги Северо-западного округа в Пскове.

В медиацентре ПАИ сегодня пообщались с организаторами, идейными вдохновителями, партнерами, наставниками и участниками Лиги дебатов из Пскова, Псковского района и Великих Лук.

Фото: Андрей Степанов, 14:06, 23 января 2025, ПАИ
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