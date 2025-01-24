ПсковГУ опубликовал двухдневную программу празднования Дня российского студенчества

08:15, 24 января 2025, ПАИ

ПсковГУ опубликовал двухдневную программу празднования Дня российского студенчества.

24 января

День самоуправления в колледже ПсковГУ. Место проведения: ул. Я. Фабрициуса, д. 16.

- с 12:00 до 17:00 – мастер-класс по развитию гибких навыков. Место проведения: «Точка кипения», ул. Л. Толстого, д. 4.

-12:00 – «День студента вместе с «Движением первых». Организатор: региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» в Псковской области. Место проведения: «Точка кипения», ул. Л. Толстого, д. 4.

- 12:30 – Студенческий квиз «Знания в действии». Организатор: управление по молодежной политике и воспитательной деятельности ПсковГУ, колледж ПсковГУ. Место проведения: «Точка кипения», ул. Л. Толстого, д. 4.

- 14:00 – День добрых дел «Студенческое сердце». Организатор: Добро.Центр ПсковГУ. Место проведения: ул. Некрасова, д. 24, Добро.Центр.

- 14:00 – «Наше время». Подведение итогов проекта по работе с детьми из Белгородской области. Организатор: Псковское региональное отделение Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Участники: студенты ПсковГУ, семинаристы Псковской духовной семинарии. Место проведения: пл. Ленина, д. 2, актовый зал.

- 16:00 – Мастер-класс «Тревога и страх: что делать?». Организатор: Психологическая служба ПсковГУ. Участники: студенты и сотрудники ПсковГУ. Место проведения: «Точка кипения», ул. Л. Толстого, д. 4.

- 17:00 – Праздничный концерт и награждение лучших студентов года. «Ковш медовухи». Караоке-вечеринка «В стиле 90-х». Фотозона. Организатор: управление по молодежной политике и воспитательной деятельности ПсковГУ. Участники: студенты и преподаватели ПсковГУ. Место проведения: пл. Ленина, д. 2, актовый зал.

25 января

- 12:00 – Молебен. Место проведения: Свято-Троицкий кафедральный собор города Пскова.

- 13:00 – 16:00 – Студенческий спортивный день. Фиджитал-спорт: джаз-дэнс. Организатор: Центр физической культуры, студенческого спорта и здоровьесбережения ПсковГУ. Место проведения: ул. Л. Толстого, спортивный комплекс.

- 14:00 – 17:00 – «В единстве – сила. 80 лет Победы». Площадка «Десанта Победы». Организатор: Псковское региональное отделение Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Участники: школьники г. Пскова и Псковской области и студенты ПсковГУ и ссузов/вузов Псковской области, с участием вузов Республики Беларусь. Место проведения: пл. Ленина, д. 2, актовый зал.

- 21:30 – 22:30 – Массовое катание на коньках. Участники: студенты и преподаватели ПсковГУ. Место проведения: Псковский район, д. Борисовичи, ул. Балтийская, д. 11.

На некоторые мероприятия нужна регистрация.