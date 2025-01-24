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Главврач онкодиспансера станет гостем эфира на радио «Серебряный дождь» в Пскове

24 января в 14:00 в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове выйдет программа «Анамнез». Её гостем станет главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров.

Какие виды рака наиболее распространены в Псковской области, с чем это связано? Как Псковская область выглядит в СЗФО по количеству онкологических заболеваний и их выявляемости? Сколько случаев рака выявлено в регионе в 2024 году и на какой стадии? В каких случаях больных направляют на лечение в федеральные центры? Какое оборудование поступило в диспансер в последнее время?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону 8 (8112) 672-883.

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