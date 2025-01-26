В Пскове проходит презентация книги о зверствах фашистских карателей

12:08, 24 января 2025, ПАИ

Презентация книги «Пепел Ланёвой Горы» началась в медиацентре Псковского агентства информации сегодня, 24 января. Издание посвящено трагедии 1943 года, когда фашистские каратели сожгли жителей деревни Ланёва Гора (Псковский район). В книге собраны уникальные архивные документы, воспоминания, фотографии.

О работе над изданием рассказывает его автор Никита Алексеев. В презентации принимают участие представители муниципальных властей Псковского района, сотрудники фонда «Достоверная история», общественники, историки.

Книга издана в рамках мероприятий по празднованию 80-летия Победы.