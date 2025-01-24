Всмятку: молоковоз и джип столкнулись на трассе в Плюсском районе

15:40, 24 января 2025, ПАИ

В Плюсском районе у деревни Заполье произошло столкновение молоковоза и автомобиля Toyota Land Cruiser, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

После столкновения грузовик улетел на обочину и опрокинулся. Участники ДТП от госпитализации отказались.

На месте работают сотрудники ГАИ, пожарное подразделение, бригады скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.