Всмятку: молоковоз и джип столкнулись на трассе в Плюсском районе
В Плюсском районе у деревни Заполье произошло столкновение молоковоза и автомобиля Toyota Land Cruiser, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
После столкновения грузовик улетел на обочину и опрокинулся. Участники ДТП от госпитализации отказались.
На месте работают сотрудники ГАИ, пожарное подразделение, бригады скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.
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