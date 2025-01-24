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Общество

Муниципальные этапы конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» стартовали в Пскове

Торжественное открытие муниципального этапа конкурсов профессионального мастерства «Учитель года» и «Воспитатель года» проходит в Пскове сегодня, 24 января. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

  • Муниципальные этапы конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» стартовали в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Муниципальные этапы конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» стартовали в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Муниципальные этапы конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» стартовали в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Муниципальные этапы конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» стартовали в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Муниципальные этапы конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» стартовали в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Муниципальные этапы конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» стартовали в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Муниципальные этапы конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» стартовали в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Муниципальные этапы конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» стартовали в Пскове
    Фото: ПАИ

Мероприятие проходит в Псковском педагогическом комплексе. К собравшимся в зале обратился начальник управления образования администрации города Геннадий Иойлев. «Такие конкурсы – очень важная ступень в профессиональном развитии. И то, что в них принимают участие, уже дорогого стоит. Такие мероприятия не только способствуют росту, но и создают профессиональную команду Пскова. Надеюсь, результаты конкурса будут ошеломляюще хорошими», – сказал он.

В этом году в муниципальном этапе конкурса «Учитель года» принимают участие 24 педагога, а в конкурсе «Воспитатель года» – 25 педагогов.

Кроме того, с напутственным словом к участникам конкурсов обратилась член конкурсного жюри, учитель географии и основ безопасности и защиты Родины Псковского педагогического комплекса, призёр регионального этапа «Учитель года России – 2024» Ольга Ливинская.

«Сказать, что конкурс «Учитель года» – это просто событие, значит ничего не сказать. Те испытания, которые вам предстоит пройти, станут точкой для вашего роста. Желаю продемонстрировать свой профессиональный опыт и раскрыть все таланты, а также откинуть те сомнения, которые у вас есть, и покорять новые вершины!» – отметила она.

Также к участникам конкурса «Воспитатель года» обратилась член конкурсного жюри, директор Лицея экономики и основ предпринимательства № 10, заместитель председателя Псковской городской Думы Ольга Фёдорова.

«Начинается самый трудный и самый интересный этап. Для каждого этот конкурс – социальный лифт. Это может быть новая должность, новая работа и новые нагрузки, но при этом рост над своим «я» и высокий уровень профессионализма», – подчеркнула она.

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