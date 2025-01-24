Три первых экземпляра книги «Пепел Ланёвой Горы» в Псков из Польши привезли водители-добровольцы

16:08, 24 января 2025, ПАИ

Первые три экземпляра книги «Пепел Ланёвой Горы» были отпечатаны в 2023 году, к годовщине трагедии сожженной деревни. Эти экземпляры были изготовлены в Польше, их через границу привезли водители-добровольцы. Об этом в медиацентре ПАИ во время презентации книги рассказал один из ее идейных вдохновителей – историк, публицист Юрий Алексеев.

«Наши друзья подходили к водителям, говорили, давайте мы вам заплатим, что вы эту книгу до Пскова довезли. Но те, увидев, о чем она, говорили: нет, мы сделаем это бесплатно», – рассказал Юрий Алексеев.

После 2023 года работа над изданием была приостановлена в связи со смертью одного из ее авторов и научного рецензента Влада Богова. В этом году в Санкт-Петербурге был отпечатан тираж в 300 экземпляров.

Напомним, книга Никиты Алексеева «Пепел Ланёвой Горы» посвящена трагедии сожженной 22 октября 1945 года деревни Ланёва Гора (Псковский район). В книге опубликованы воспоминания выживших жителей, свидетелей трагедии, документы расследования преступлений фашистских карателей.